Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına Fredrik Midtsjo katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.