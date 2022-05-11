Galatasaray'da seçime doğru

Galatasaray'da seçim öncesinde hareketlilik başladı. TRT Spor'un haberine göre; adaylıkla ilgili kararını henüz vermeyen Başkan Burak Elmas'ın, güçlü bir liste oluşturmak için nabız yokladığı öğrenildi.

Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu oldu.

Mevcut Başkan Burak Elmas’ın seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Elmas'ın, güçlü bir yönetim kurulu listesi oluşturmak için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın şu an için aday olma düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

Dursun Özbek’e camiadan adaylık için çağrıda bulunulduğu ancak Özbek’in henüz kararını vermediği ifade edildi.

Galatasaray'da başkan adaylarının listelerini 20 Mayıs'a kadar Divan Kurulu’na teslim etme zorunluluğu bulunuyor.