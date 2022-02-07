Galatasaray'da Omar'ın lisansı çıktı

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkartıldı. Sarı-kırmızılı takımda Diagne'den boşalan yabancı kontenjanı böylece dolmuş oldu.

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