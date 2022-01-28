Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, milli arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Teknik direktör Domenec Torrent karşılaşmaya; Berk, Omar Elabdellaoui, Taylan, van Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç Marcao, Barış, Bartuğ, Halil 11'iyle çıktı.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui yeniden sahalara döndü. Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu uzun tedavinin ardından çalışmalara başlamıştı.

Görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig’deki Trabzonspor maçında oynamıştı.