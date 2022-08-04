Galatasaray'da kadro şekilleniyor

Galatasaray'da gözler, Fraport TAV Antalyaspor maçına çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüpteki ilk resmi sınavından önce kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Tecrübeli teknik adamı, orta saha kurgusunun düşündürdüğü ifade ediliyor.

Okan Buruk'un özellikle Sergio Oliveira'nın yanında sahaya süreceği oyuncu konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

Yeni transferlerden Fredrik Midtsjö'nün, teknik heyet tarafından hazır görülmesi halinde 11'de şans bulacağı belirtildi.

Norveçli futbolcunun hazır olmaması durumunda ise orta sahada Oliveira - Berkan ikilisinin forma giymesi bekleniyor.

Antalya deplasmanında ileri uçta Seferovic'in yer almasına, Gomis'in maça yedek başlamasına kesin gözle bakılıyor.

Galatasaray'ın, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Leo Dubois'nın bu maçta görev almayacağı kaydedildi.