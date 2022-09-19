Galatasaray'da izin bitiyor

Galatasaray'da 3 günlük izin sona eriyor. Arabam nokta com Konyaspor galibiyeti sonrası tatile çıkan sarı kırmızılılar, çalışmalara Florya'da start verecek.

Milli takımlarında yer almayan futbolcularla, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başlayacak.

Galatasaray'da Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu A Milli Takım'da; Kazımcan ve Emin Bayram ise Ümit Milli Takım kampında yer alıyor.

Muslera, Torreira, Nelsson, Ross, Mertens, Seferovic, Rashica ve Yusuf Demir de ülkeleri için ter dökecek.

Milli araya moralli giren Galatasaray, 14 günlük süreci iyi değerlendirmek istiyor. Teknik heyet, kamp çalışmalarına katılamayan yeni transferleri takıma tam anlamıyla adapte etmeyi planlıyor.

Okan Buruk'un özellikle Mauro Icardi ve Juan Mata'yı bir an önce kadroda kullanmak istediği öğrenildi.

Icardi'nin performansından memnun kalan tecrübeli çalıştırıcı, Arjantinli futbolcuyu Adana deplasmanında 11'de başlatmayı hedefliyor.

Juan Mata'nın ise özel program dahilinde çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk, İspanyol futbolcuyu Adana Demirspor maçında kadroya almayı düşünüyor.

Mata, maçın gidişatına göre sarı kırmızılı formayı ilk kez Adana deplasmanında giyebilir.