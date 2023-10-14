Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi!

        Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulunun 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oy birliğiyle ibra kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.

        Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

        Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa