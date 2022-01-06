Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.

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