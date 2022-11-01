Galatasaray'da derbi mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrıldı. Defans oyuncuları savunma yerleşimi ve geriden oyun kurma çalışması yaparken, orta saha ve hücumdaki futbolcular ise topla koordinasyon uygulamaları üzerinde durdu.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları süren Yusuf Demir ile Kazımcan Karataş, takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.