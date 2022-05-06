Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar ve genel performansı ile tartışma konusu olmuştu.
3-2 kaybedilen Sivasspor maçının ardından Torrent'in açıklamaları ortalığı karıştırdı. İspanyol hocanın sözlerine sinirlenen Başkan Burak Elmas, kalan 3 maç öncesi Torrent'i gönderme kararı almıştı. Henüz 3.5 ay önce göreve getirdikleri Torrent'i Başakşehir maçından önce görevden almayı planlayan Başkan Burak Elmas'ı yöneticiler sakinleştirdi.
Yaklaşan seçim öncesi kulübe yaklaşık 2.3 milyon Euro'luk tazminat yükünü yüklememeleri gerektiğini savunan bazı yöneticilerin, kararı gelecek yönetime bırakmaları yönünde Elmas'a tavsiyede bulundukları ifade edildi.
Yolların ayrılması gündemde olan İspanyol çalıştırıcı, görevine devam ediyor... Yönetim, kalan maçlara da Domenec Torrent ile çıkma kararı aldı. İspanyol hocayla geldiği günden itibaren iyi ilişiler kuran Elmas'ın ise Torrent'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırma planı yaptığı bildirildi. Yardımcılarıyla birlikte sözleşmeleri gereği 2.3 milyon Euro tazminat alabilecek olan Torrent'in toplam 1 milyon Euro karşılığında ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
59 yaşındaki teknik adamın ise antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptığı kaydedildi. Torrent’in futbolcularına yeni sezonda takımın başında olmayacağını da paylaştığı gelen haberler arasında.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Bu arada sakatlıkları bulunan Marcao, Pena ve Omar Elabdelloui takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Kart cezalısı Emre Kılınç ve bu 3 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda olmayacak.
Galatasaray’ın kalesini kaptan Muslera koruyacak. Kulübede ise genç kaleci Jankat Yılmaz olacak. Marcao’nun yokluğunda stoperde bu hafta da Semih Kaya’nın görev yapacağı kaydedildi. Sağ bekte ise Omar Elabdelloui’nin yerine Sacha Boey forma giyecek.
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