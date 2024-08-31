Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi
Giriş: 31.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:32
Galatasaray'da Fransız sağ bek Leo Dubois ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 3 maça çıkarak 170 dakika süre almıştı.
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