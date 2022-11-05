Galatasaray'da 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk, Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.
Barış Alper Yılmaz ilk kez 11’de
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisine 11’de başladı. Bu sezon daha önce Süper Lig’deki ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 7 karşılaşmaya sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki futbolcu, derbiyle birlikte ilk kez 11’de görev aldı.
Boey ve Abdülkerim, 11’e döndü
Galatasaray’da ligin 11. haftasında Alanyaspor ile oynanan mücadelede kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey, derbide 11’de görev aldı. Abdülkerim ilk önce 2 maç ceza aldı daha sonra TFF Tahkim Kurulu cezasını 1’e indirdi. Boey ile Abdülkerim cezalarını geçtiğimiz haftaki Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamladı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Milot Rashica ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.
Galatasaray taraftarından yoğun ilgi
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’nu tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını derbiye hazırladı.
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