Galatasaray HDI Sigorta - CEZ Karlovarsko: 1-3

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Andrei Taran (Moldova), Benone Visan (Romanya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre, Murat, Burutay, Doğukan, Torres, Yasin, Onurcan (L), Beytullah (L) (Muzaffer, Melih, Hakkı, Selim, Divis, Sedlacek)

CEZ KARLOVARSKO: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Pfeffer (L) (Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)

SETLER: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25

SÜRE: 95 dakika (21', 23', 26´, 25´)

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko´ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında da rakibine 3-0 mağlup olmuştu.