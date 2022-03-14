Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon daha önce Beşiktaş ile Vodafone Park’ta, Fenerbahçe ile de evinde oynadığı müsabakalarda 2-1 mağlup olmuştu. Cimbom sahasında Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla yenerek bu sezon ilk defa derbi kazandı.

BEŞİKTAŞ'A 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı evindeki yenilmezliğini sürdü. Aslan, Kartal’a karşı son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında oynadığı derbiyi 1-0 kaybetmişti. Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 5 derbinin 4’ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.