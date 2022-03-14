Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre iki farklı isimle sahada yer aldı.
Siyah-beyazlı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Welinton, derbi maçta kadroda yer alamadı.
Teknik direktör Önder Karaveli, geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Serdar Saatçı'yı ise derbide yedek soyundurdu.
Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada savunmanın ortasında Domagoj Vida ile Necip Uysal görev yaptı.
Vida 3 maç sonra sahada
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida, sakatlığının ardından 3 resmi karşılaşma sonra görev aldı.
Vida, sakatlığından dolayı ligdeki Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçlarında görev yapamamıştı.
Josef de Souza kadroda
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Josef de Souza, iki maç sonra kadroya girdi.
Uyluğundaki sakatlıktan dolayı Medipol Başakşehir ve Yukatel Kayserispor maçlarında kadroda bulunamayan Josef, derbi maça yedekler arasında başladı.
Batshuayi yine yedek
Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Michy Bastshuayi, derbi maçta da yedek soyundu.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Gökhan Töre, Cyle Larin, Kerem Kalafat ve Emirhan İlkhan da yedekler arasında yer aldı.
Welinton'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal, hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı.
Karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun da izledi.
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