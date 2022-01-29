Bahçeşehir Koleji: 94 - Galatasaray Nef: 88

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi Özdemir

Galatasaray Nef: Blackshear 2, Trimble 26, Bost 19, Purcell 11, Kravish 12, Emir Kabaca 13, Okben Ulubay 5, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Ege Arar, Canberk Kuş

1. Periyot: 30-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 75-67