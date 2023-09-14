Son dakika haberi Galatasaray ayrılığı açıkladı

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Galatasaray, son olarak Pendikspor´da kiralık olarak forma giyen Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

27 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.