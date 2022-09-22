Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda oyunla sürdü. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.