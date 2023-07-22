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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi... Galatasaray'a Kerem Demirbay transferinde rakip çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi... Galatasaray'a Kerem Demirbay transferinde rakip çıktı!

        Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay'a bir talip daha çıktı. İtalyan ekibi Lazio'nun, Kerem için harekete geçtiği öğrenildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:13
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        Galatasaray'a rakip çıktı!
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        Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi.

        Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi.

        Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor.

        Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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