Dagbladet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Norveç ekibi Valeranga'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Osame Sahraoui ile ilgileniyor.

Sahraoi'nin menajerinin de konuyla ilgili "Oyuncumla ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray'ın da bu kulüplerin arasında olduğu doğru" dediği belirtildi.

Bu sezon Norveç Ligi'nde 20 maça çıkan Sahraoi, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.