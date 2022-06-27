Gabriel Jesus, Arsenal yolunda.... Ada Ekibi, tecrübeli forvetin transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Arsenal, yıldız oyuncunun transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya vardı. City'nin Brezilyalı golcüsü, 45 milyon avro bonservis bedelle 5 yıl boyunca Arsenal forması giymeye hazırlanıyor.

Tecrübeli forvet, Manchester City'de 5 buçuk sezon geçirmişti. Jesus geçen sezon, City'de çıktığı 41 maçta 13 kez fileleri havalandırmış, 11 gol pası vermişti.