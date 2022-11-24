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Son dakika haberi Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 harekatı! Gabar'da Eren operasyonu!

İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu başlatıldı. operasyonun ilk gününde Gabar Dağı bölgesinde tespit edilen 10 mağara/sığınak imha edildi

Giriş: 24.11.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gabar'da Eren operasyonu!
Gabar'da Eren operasyonu!
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HABERTURK.COM

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Berkay AKGÜN” Operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (8) adet mağara ve (2) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
- (1) adet havan mühimmatı,
- (3) adet top mühimmatı,
- (30) adet piyade tüfeği mühimmatı,
- (2) teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları,
- (1) adet dürbün,
- (1) adet sırt çantası,
- (1) adet uyku tulumu,
- (22) parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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