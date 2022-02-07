Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre, yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava veya düşük ücretlerle izleyicilere sunan siteler için yasal işlem başlatıldı.
Korsan yayınla mücadele kapsamında TFF Yönetim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi uyarınca, hukuka aykırı yayın yaptığı tespit edilen sitelere erişim engeli getirilmesi için karar aldı.
Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren TFF yönetimi, ihlalde bulunan onlarca sitenin kapatılması için durumu Erişim Sağlayıcılar Birliğine bildirdi. Erişim Sağlayıcılar Birliği yasal düzenleme kapsamında kaçak maç yayını yapan internet sitelerine hemen erişim engeli getirdi ve futbolseverlerin yasa dışı yollardan maç izlemesinin önüne geçildi.
TFF'nin girişimleri ile özellikle son yıllarda büyük bir artış gözlemlenen, yayıncı kuruluşlar ve kulüpler başta tüm paydaşları ciddi anlamda sıkıntıya sokan korsan yayınların önlenmesi için büyük bir adım atıldı.
Uygulama, her türlü kaçak maç yayınlarına rağbet edilmemesi için her hafta sıkı bir şekilde devam edecek ve korsan yayınla mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek.
Geride kalan günlerde yapılan yasal düzenleme ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak erişimin engellenmesi konusunda karar alıyor ve bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine ulaştırılıyor.
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