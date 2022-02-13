NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, sezonun 34. galibiyetini Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 10 sayı farkla yenerek elde etti.
Ev sahibi ekipte 40 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid, galibiyette önemli rol oynadı. Tyrese Maxey'in 16 sayı attığı mücadelede 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı.
Konuk takımda Darius Garland 27 sayı, 4 ribauntla en skorer isim oldu. 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.
- Lakers, deplasmanda Warriors'ı geçemedi
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 117-115 yenerek bu sezon 42. galibiyetine uzandı.
Klay Thompson'ın 33 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta, Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaunt, Jonathan Kuminga da 18 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.
Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik performansı kazanmaya yetmedi. Russell Westbrook 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Talen Horton-Tucker 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Anthony Davis de 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadeleyi tamamladı.
SONUÇLAR
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 112-103
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-124
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 118-125
Washington Wizards-Sacramento Kings: 110-123
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 103-93
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 109-110
Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 106-101
Miami Heat-Brooklyn Nets: 115-111
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-99
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 117-115
Phoenix Suns-Orlando Magic: 132-105
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