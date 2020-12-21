Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemPolitikaSON DAKİKA: Fuat Oktay rahatsızlandı! Fuat Oktay'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi Fuat Oktay rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı rahatsızlanarak yarım bıraktı. Fuat Oktay'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, tansiyon düşüklüğü nedeniyle fenalaştığı, durumunun iyi olduğu bildirildi

21.12.2020 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Fuat Oktay rahatsızlandı! Fuat Oktay'ın sağlık durumu nasıl?
Tansiyonu düştü! Durumu hakkında ilk açıklama!
0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tansiyonu düşmesi sonrası hafif bir rahatsızlık geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı düzenlendi.

Programda kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay fenalaştı. Oktay'ın rahatsızlık geçirmesinin ardından kürsü karartılırken, durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık prooblemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Muğla'da ele geçirildi! Tam 3 bin 500 yıllık
Muğla'da ele geçirildi! Tam 3 bin 500 yıllık
Merak konusu olmuştu... Gerçek ortaya çıktı
Merak konusu olmuştu... Gerçek ortaya çıktı
Hadise'nin gönlünü böyle aldı
Hadise'nin gönlünü böyle aldı
Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya sıçradı
Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya sıçradı
Dolar ve altına mutasyon dopingi
Dolar ve altına mutasyon dopingi
Bir garip olay! 2 kadını bırakıp kaçtı
Bir garip olay! 2 kadını bırakıp kaçtı
30 metre yükseklikteki ağaçlara çıkıyorlar! Kilosu 500 TL!
30 metre yükseklikteki ağaçlara çıkıyorlar! Kilosu 500 TL!
Mutasyon paniği! Dünya İngiltere'ye kapılarını kapatıyor!
Mutasyon paniği! Dünya İngiltere'ye kapılarını kapatıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X