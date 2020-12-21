Tansiyonu düştü! Durumu hakkında ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tansiyonu düşmesi sonrası hafif bir rahatsızlık geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı düzenlendi.

Programda kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay fenalaştı. Oktay'ın rahatsızlık geçirmesinin ardından kürsü karartılırken, durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık prooblemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.