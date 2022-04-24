Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Tolga Edis

Frutti Extra Bursaspor: Tarık Sezgün 6, Mithat Can Özalp 5, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 18, Heyes 10, Holland 12, Needham 15, Metin Türen 10, Andrews 12, Dudzinski 4, Birkan Batuk

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Berkan Aksu 2, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 2, Kayra Can Müezzinoğlu, Tuğberk Gedikli 3, Mertcan Solkol 2, Şafak Edge 7, Hamilton 3, Hayes 18, Filipovity 19

1. Periyot: 29-11

Devre: 43-24

3. Periyot: 76-41

Beş faulle çıkanlar: 32.08 Holland (Frutti Extra Bursaspor)