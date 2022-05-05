İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, dün deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.