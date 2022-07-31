Fransa Süper Kupası'nı PSG kazandı

Maçın golleri, 22. dakikada Lionel Messi, 45. ve 82. dakikalarda Neymar, 57. dakikada da Sergio Ramos'tan geldi.

Nantes'da Jean-Charles Castelletto, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçı 4-0 kazanan PSG, kupayı 11. kez müzesine götürdü.