Fransa, Manş Denizi'nde Rus gemisine el koydu

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Rus Haber Ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre, Rusya'nın Fransa büyükelçiliği Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine el konmasıyla ilgili Fransız yetkililerden açıklama istedi.

Fransız yetkililerin, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait bir gemiye, Cumartesi günü erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından el konulmuştu.