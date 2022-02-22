Formula 1'de 'yeni çağ' başlıyor

Formula 1’de 2022 sezonu için nefesler tutuldu.
Heyecan, İspanya ve Bahreyn’deki sezon öncesi test sürüşlerinin ardından gerçekleşecek Bahreyn Grand Prix ile başlayacak.
Yeni sezon öncesi üç takım pilot değişikliğine gitti.
Geçen yıl Mercedes adına yarışan Valtteri Bottas, 2022'de Alfa Romeo ile piste çıkacak.
Alman takımının yeni pilotu, 3 sezondur Williams adına mücadele eden George Russell olacak.
En son 2020 sezonunda Red Bull ile organizasyonda boy gösteren Alex Albon ise Williams ile anlaştı.
Öte yandan, 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen emekliliğini açıkladı.
Koltuğunu Formula 1 tarihinin ilk Çinli pilotu olan Guanyu Zhou'ya kaptıran Antonio Giovinazzi ise Formula E'de yarışma kararı aldı.
Ayrıca, Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi de görevinden alındı.
Masi, geçen yıl Abu Dabi Grand Prix'inin son turunda yarışın kaderini değiştiren tartışmalı bir karara imza atmıştı.
'Yeni çağ', teknik ve organizasyon anlamda birçok değişikliği de beraberinde getiriyor.
Araçların aerodinamik yapısı, güç ünitesi ve lastiklere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.
Bundan böyle hafta sonu heyecanı 4 gün değil, 3 gün yaşanacak ve basın toplantıları Cuma günü gerçekleştirilecek.
Imola, Avusturya ve Brezilya’da gerçekleştirilecek sprint yarışlarında sadece ilk 3'e değil, ilk 8 pilota puan verilecek.
2022 sezonu, 23 yarışla Formula 1 tarihinin en uzun takvimi olma özelliğini taşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!