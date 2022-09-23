Formula 1'de beklenen ayrılık

Toplam 55 yarışta mücadele eden Latifi, 2021 yılında Macaristan GP'sinde 7'nci olarak kariyerinin en iyi sıralamasını elde etmişti.

Formula 1 ekibi Williams, Nicholas Latifi ile kontrat uzatmayacağını açıkladı. Buna göre Kanadalı pilot, sezon sonunda İngiliz ekibiyle yollarını ayıracak.

Kanadalı pilot kariyerinde 11 kez yarış dışı kaldı. Latifi, geçen sezonun son yarışı Abu Dhabi'de yaptığı kaza ile uzun süre gündemden düşmemişti.