Pedro Sepulveda'nın haberine göre, Atakaş Hatayspor, bonservisi elinde bulunan Ze Luis ile görüşmelerde ilerleme kaydetti.

31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanması halinde 1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Yeşil Burun Milli Takımı'nın golcüsü Ze Luis, kariyeri boyunca çıktığı 303 maçta 97 gol attı.

Kariyerinde Braga, Spartak Moskova, Lokomotiv Moskova ve Porto gibi kulüplerin formasını terleten tecrübeli forvet, son olarak Taawon'da oynadı.