18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a ait bazı verileri açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul´da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy Beyoğlu Avcılar" ifadeleri yer aldı.

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