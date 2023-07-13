Son dakika haberi Filenin Sultanları yarı finalde! İtalya'yı devirdik
Son dakika haberi Filenin Sultanları yarı finalde!Son dakika haberi Filenin Sultanları yarı finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak.
SALON: College Park Center
HAKEMLER: Noemi Rene Karina, Fabrice Collados
TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Cansu, Derya)
İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi, Fersino (L) (Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)
SETLER: 25-20, 25-15, 25-18
SÜRE: 1 saat 5 dakika (22´,21´,22´)