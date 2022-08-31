Salon: Ljubljana

Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

Kanada: Maar, Sclater, Van Berkel, Szwarc, Epp, Hoag (Marshall, Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)

Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija)

Setler: 23-25, 23-25, 17-25

Süre: 27, 32, 26 (85 dakika)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.

Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Öte yandan Dünya Şampiyonası'nda adını son 16'ya yazdıran Filenin Efeleri, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.