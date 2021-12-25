- Kongreye katılma niyetindeydim ama son anda rapor çıkınca katılmama kararını verdim. Şafak bu konuda beni uyarmıştı. Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptım. Başkanlığı bıraktıktan sonra da nereye gittiysem Beşiktaşlılardan büyük ilgi ve sevgi gördüm.

- Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber çok önemli hizmetler yaptık. Başkanlığı bıraktıktan sonra da Türkiye'nin her yerinde büyük sevgiler gördüm.

- İbra olup olmamak çok önemli değil. Netice itibariyle ortada bir rapor var. Bu raporla alakalı yargı artık adım atacak. Bugüne kadar dedikodular vardı

- Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz. Bu raporun kulübe daha önce geldiğini biliyorum. Bazı konular, şu andaki yönetimde bulunanlardan birilerini ilgilendirdiği için çıkarılan maddeleri de biliyorum.

- Çok alçakça bir şey bu yapılan. Algı yaratılıyor. 102 milyonluk bir meblağ var. İyi tarafından bakacak olursak somut bir şey konuşuyoruz artık. Türk yargısıyla bunları takip edeceğiz. Bundan sonra artık hukuk konuşacak.

- Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına hep beraber imza attık, stat, tesisler, marka değerimizin yukarı çıkması... Birçok şey yaptık. Bunu Allah da biliyor Beşiktaşlılar da biliyor.

- Mutlulukları hep beraber yaşadığımız insanların kongrede bize sahip çıkmaması üzdü. Canları sağ olsun.

- Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde, ilginçtir, şu anda bu raporla alakalı işler yapan Ahmet Nur Çebi vardı. Çoğu kararlarımız, icra kararlarıydı ve finansmanı Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi.

- Ultrason cihazının ne olduğunun falan konuşuluyor olması üzücü. Ben bunları başka kulüplerde görmüştüm, bizde olmaz diyordum ama bu nifak tohumları, Beşiktaş'ta yer etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bunlar geri dönüp çalışacaktır.

- Bu rapor içerisinden çok şey girdi, çıktı. Bu yönetimdeki bazı insanları ilgilendirdiği için o rapordan çıkanlar vardı. O raporun içeriğini bilmiyordum, şu anda da bilmiyorum. Hukuken bu raporu alacağız. Türk adaleti ne diyecek, bu rapor neyi söylüyor bakacağız.

- Ortada 102-103 milyon euroluk bir meblağ var. Bu meblağın hangisi bizim dönemimizi ilgilendiriyor, onu da bilmiyorum. Bizim dönemimizde küçük ufak tefek olabilir ama Del Bosque, Ferrari, Abdullah Avcı gibi birçok konulu sözleşme feshimiz hiç olmadı.

- Yaptığımız sponsorluklarda Aktif Reklam gibi bir şey de olmadı. Hangisi bizim dönemimizle alakalı bilmiyorum. Alçakça bir şey bu. Kongreden 2 gün önce yapılıyor. Benim geldiğim günde Beşiktaş'ta kim 100 bin €'yu yanyana görmüş. Hepinizin bildiği gerçekler bunlar

- Cesur bir adamım, kimseden korkum yok. Divan Kurulu'nda konuşma yaptıktan sonra gitmemin nedeni, orada oluşabilecek nahoş ortamda bulunmamaktı. Beşiktaş sevgim buna el vermedi.

- Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kavganın bile delikanlılığı vardır. Artık mesele hukuka gidecek, bu yüzden rahatım.