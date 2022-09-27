Yerden 6 bin 166 metre yüksekte, yer çekiminin sıfırlandığı parabolik uçuşta, bu kez futbolun unutulmaz yıldızlarından biri ağırlandı. Yeşil sahalara 13 yıl önce veda eden Portekizli yıldız Luis Figo, yer çekimsiz ortamda futbol maçı yapmakla kalmadı, bir de gol attı.

Türünün ilk örneği olduğu belirtilen futbol maçı, yer çekiminin sıfır olduğu koşullarda 20 bin 230 ft (6166,1 m) yükseklikte oynandı ve futbolu daha önce hiç gitmediği bir yere götürdü. Dörder kişilik iki takıma ayrılan oyuncuların karşılaşması, "Parabolik bir uçuşta en yüksek irtifada oynanan futbol maçı" olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Rekor, Figo uçağın içine özel olarak yerleştirilen 75 metre karelik bir futbol sahasında topu sürüklerken bir Guinness World Records resmi hakemi tarafından sunuldu. Figo'nun takımı, bu benzersiz maçı 2-1 kazandı.