FIFA, futbolda 2019 yılının en iyilerini seçti! İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi oldu.

DİĞER ÖDÜLLER

En iyi gole verilen Puskas Ödülü, Debrecen formasıyla Ferencvaros'a 90+3. dakikada muhteşem bir röveşata golü atan Daniel Zsori'nin oldu.

2019'da En İyi Erkek Takımı Teknik Direktörü ödülü Liverpool'un hocası Jürgen Klopp'un oldu.

2019'da En İyi Kadın Kaleci ödülü, Sari van Veenendaal'ın oldu.

2019'DA Fair Play ödülü, Marcelo Bielsa ve Leeds United'a verildi. Geçen sezon Championship'in 45. haftasında Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Leeds United ile Aston Villa karşı karşıya gelmiş ve Leeds United Teknik Direktörü Bielsa, 1-1 berabere biten maçta takımının Aston Villalı bir futbolcu sakatlık yaşadığı sırada gol atması nedeniyle oyuncularına bilerek gol yemeleri için talimat vermişti.

FIFA'da yılın erkeklerinden kurulu 11'i şöyle:

Alisson, Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Hazard, Messi, Ronaldo, Mbappe