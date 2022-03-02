FIBA, yeni eşleşmeleri açıkladı

Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) Rusya takımlarını müsabakalardan men etmesinin ardından Avrupa kupalarında yeni eşleşmeler belirlendi.
FIBA Avrupa'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden ihraç edilmesiyle gruplarını beşinci sırada bitiren TTT Riga ve Spar Girona çeyrek final bileti aldı.
Daha önce BLMA ile eşleşen Fenerbahçe Safiport'un çeyrek finaldeki rakibi TTT Riga oldu.
Avrupa kupalarından elenen Galatasaray ve Macaristan ekibi KSC Szekszard ise TTT Riga ve Spar Girona'nın yerine FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Perfumerias Avenida (İspanya) - Spar Girona (İspanya)
Sopron Basket (Macaristan) - BLMA (Fransa)
Fenerbahçe Safiport (Türkiye) - TTT Riga (Letonya)
USK Prag (Çekya) - Beretta Famila Schio (İtalya)
Bahçeşehir Koleji, Sporting ile eşleşti
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Avtodor Saratov'un ihraç edilmesinin ardından Bakken Bears çeyrek final oynama şansı yakaladı.
Bu turda daha önce CSM CSU Oradea ile eşleşen Bahçeşehir Koleji'nin yeni rakibi ise Sporting oldu.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
ZZ Leiden (Hollanda) - Hakro Merlins Crailsheim (Almanya)
Bahçeşehir Koleji (Türkiye) - Sporting (Portekiz)
Unahotels Reggio Emilia (İtalya) - Legia Varşova (Polonya)
CSM CSU Oradea (Romanya) - Bakken Bears (Danimarka)
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