Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, B Grubu'nda Sırbistan ile Mali kozlarını paylaştı. Sırbistan'ın 81-68 kazandığı mücadelenin ardından Mali ekibinin iki basketbolcusu kavga etti. Takım arkadaşları, öfkeli sporcuları güçlükle ayırdı.

Kavga, o sırada Sırbistanlı oyuncularından biriyle röportaj yapan Sırp televizyonu tarafından kameraya alındı.

Mali, 2022 FIBA Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta aldığı 4 mağlubiyetle grupta son sırada buluyor.