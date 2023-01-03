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Son dakika haberi FETÖ'ye 'mahrem hizmetler' operasyonu! 22 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik, "mahrem hizmetler" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Giriş: 03.01.2023 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: FETÖ'ye 'mahrem hizmetler' operasyonu! 22 gözaltı
FETÖ'ye 'mahrem hizmetler' operasyonu! 22 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 1 teğmen, 3 astsubay, 14 askeri öğrenci, 4 uzman çavuş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında 03.01.2023 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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