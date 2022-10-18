FETÖ'ye finansal destek operasyonu! 87 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

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