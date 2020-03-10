FETÖ davasında 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖnün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19u tutuklandı.

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