Dünya Kupası play-off Yarı Finali’nde A Milli Takım’ı sahasında 3-1 mağlup eden Portekiz’de Teknik Direktör Fernando Santos maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Portekiz olarak bütün yoğunluklarının Türkiye maçında olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Santos, “Portekiz olarak bütün yoğunluğumuz bu maç içindi ve bunu atlattık. Şimdi diğer maça odaklanacağız. Yavaş yavaş amacımıza ulaşıyoruz. Maça baktığımız zaman iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tam kapasiteyle gerçekleştiremedik ama haklı bir galibiyet aldık. İnanmıştık galibiyete. Bazı bölümlerde kötü oynadık. Bu tip final maçları her zaman sorunlu olur. Kazandığımız için mutluyuz ve önemli olan kazanmaktı” dedi. Ronaldo’nun gol atamamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Santos, “Ronaldo gol atamadı ama takım için çalıştı. Karşı takımı da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Gol atamadı ama gol yollarındaki alanı açtı. Bu sayede diğer oyuncular rahatladılar ve gol attılar” ifadelerini kullandı.
“Penaltı anı çok zordu”
Moutinho ve Rui Patricio hakkında konuşarak sözlerini sürdüren Santos, “Önemli olan oyunu kazanmaktı. Bu şekilde sahaya yerleştirdim Moutinho’yu ve o da elinden geleni yaptı. Stratejik olarak kapasitesini ve oyun kalitesini iyi şekilde ortaya koydu. Stratejimin çalıştığına inanıyorum. Moutinho en önemli oyunculardan birisi. Bütün oyuncuları hangi pozisyona koyarsam koyayım ya oynamasını biliyorlar ya da çabuk adapte oluyorlar. Bunun için de mutluyum. Patricio sakat değildi ama tamamen benim seçimimdi onun olmaması. Onun yerine iyi oynayan başka bir oyuncuyu sahaya sürdüm. Bunu birçok kez söyledim. Çağırdığım bütün oyuncular aynı kaliteye sahip isimler. Sakat değildi ama benim seçimimdi” dedi.
Kuzey Makedonya karşısında kazanmak istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Çok kez kazandım ve kaybettim. Bu futbol. Bugün kazandık. Bir sonraki maçta da kazanacağımıza inanıyorum. Odak noktamız bir sonraki maç. Türkiye’ye yüksek bir adapte olmuştuk ve kazandık. Şimdi rakip Makedonya. Bütün rakiplere olduğu kadar onlara da aynı saygıyı göstereceğiz” diye konuştu. Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı pozisyonu için de konuşan Santos, “Gerçekten zor bir andı. O dakikaya kadar oyunu kontrol etmiştik. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika Türkiye ile kafa kafaya oynamaya başladık. Biz daha iyiydik ama sonra Türkiye oyunu dengeledi. Penaltıya kadar biz daha iyi pas yapıyorduk, daha iyiydik. İlk yarıda 2 gol bulduk, penaltıyı atlattıktan sonra da 3. golü bulduk. Gerçekten zor bir andı penaltı anı. Beraberliği yakalayabilirlerdi ve oyunun seyri değişebilirdi” açıklamasını yaptı.
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