Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme yanıtı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında 3-2 mağlup olduğu maçta attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle karşılaşmanın yıldızı olan Ferdi, basın mensuplarının karşısına geçti.

Bu sezon farklı pozisyonlarda oynadığını dile getiren Ferdi, "Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat... Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok." dedi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu, bu konuyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim."