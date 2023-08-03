Fenerbahçeli Joao Pedro Gremio ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Giriş: 03.08.2023 - 09:46
Brezilya Seria A Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.
Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada oyuncunun kariyerine yönelik bilgilere yer verilirken, 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli formayla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.