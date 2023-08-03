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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi... Fenerbahçeli Joao Pedro Gremio ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Joao Pedro Gremio ile sözleşme imzaladı

        Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro, Brezilya ekibi Gremio ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:46
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        F.Bahçe'den Brezilya'ya! İmzayı attı
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        Brezilya Seria A Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

        Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada oyuncunun kariyerine yönelik bilgilere yer verilirken, 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varıldığı belirtildi.

        Sarı-lacivertli formayla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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