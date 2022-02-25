UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti.

Eden Arena'da oynanan maça etkili başlayan Slavia Prag, 19. dakikada Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 27. dakikada Sor ile farkı 2'ye çıkardı. Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın şık golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da oldukça baskılı başlayan Slavia Prag, 63. dakikada Sor'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, 90. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

İlk maçta da rakibine aynı skorla yenilen Fenerbahçe ise organizasyondan elendi.

Avrupa serüvenini 3 galibiyetle tamamladı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında 3 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 16 gol gördü.

Değişiklik fırsatı bulamadan ikinci golü yedi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından oyuncu değişikliği yapma fırsatı bulamadan ikinci golü kalesinde gördü.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe kulübesi bu futbolcunun yerine Nazım Sangare'yi oyuna almak için hazırlık yaparken, Slavia Prag'da Yira Sor 27. dakikada topu filelere gönderdi.

Sarı-lacivertli ekip 10 kişi oynadığı bu dakikada 2-0 geriye düşerken, Nazım Sangare ancak 28. dakikada oyuna dahil olabildi.

Fenerbahçe yine turu çeviremedi

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında ilk maçta yenilgi yaşadığı 31 turun 30'unda elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe, bu eşleşmelerde tek üstünlüğünü 1998-1999 sezonunda Göteborg'a karşı kurdu. UEFA Kupası'nda İsveç ekibine ilk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşı 1-0 kazanarak tur atlamıştı.

Avrupa'ya veda eden 4. Türk temsilcisi oldu

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 5 Türk takımının 4'ü elendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen dördüncü Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek.

Öte yandan karşılaşmayı 10 bin 120 seyircinin izlediği anons edildi.