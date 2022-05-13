Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli teknik adam potansiyeli yüksek bir ismi Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Portekiz basınında yer alan iddialara göre; ünlü hocanın gözdesi Samuel Lino...

Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi’ne damga vuran isimlerden biri oldu. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino’yu isteyeceği öne sürüldü. Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı.