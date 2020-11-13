Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürerken Gökhan Gönül'den kötü bir haber geldi. Başkent ekibi ile oynanacak maçın hazırlıklarında sakatlık yaşayan ve çekilen MR sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandığı belirtildi.