Fenerbahçe, turu zora soktu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda savunma arkasına uzun toplarla rakip kalede tehlike oluşturmaya çalıştı. Bu taktikten istediği sonucu elde edemeyen sarı-lacivertliler, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü. Fenerbahçe, müsabakanın 45. dakikasında Traore'nin golüyle soyunma odasına 1-0 yenik durumda girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe'de 54. dakikada Valencia'nın bir şutu direkten döndü. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 58. dakikada Pelkas'ın golüyle eşitliği yakaladı.
Maçın 62. dakikasında Dorley'in golüyle yeniden yenik duruma düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Lingr'ın golüyle şok yaşadı. 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
Min-jae devam edemedi
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-jae, Slavia Prag karşısında maçı tamamlayamadı.
İlk yarının 41. dakikasında yaşadığı sakatlıkla kendini yere bırakan Güney Koreli savunmacı, ikinci yarıda yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.
Pelkas'tan üst üste 2. gol
Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas, üst üste 2. maçında gol atmayı başardı.
Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından beklentinin altında bir performans sergileyen ve eleştirilen Pelkas, ligde Giresunspor'a karşı galibiyet golünü kaydetmişti.
Pelkas, Slavia Prag karşısında da takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.
Ferdi Kadıoğlu'na destek
Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'na destekte bulundu.
Müsabakanın büyük bir bölümünde takımlarının oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları ıslıklarken Ferdi'ye ise destek oldu.
Taraftarlar, mücadelenin 58. dakikasında takımının golünün hazırlayıcısı olan Ferdi lehine tezahüratlarda bulundu.
Ferdi'nin 83. dakikada takımın 2. golü atmasının ardından da taraftarlar uzun süre oyuncu lehine tezahürat yaptı.
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